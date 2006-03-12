Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Федерацию футбола Бельгии раскритиковали за выбор исполнителя гимна сборной на ЧМ-2018. Музыканта обвиняют в сексистских текстах

    Теги сборная Бельгии светская хроника ЧМ-2018 Федерация футбола Бельгии

    Федерация футбола Бельгии не будет отказываться от решения сделать рэпера Damso исполнителем официальной песни национальной команды на ЧМ-2018.

    Решение подверглось критике со стороны объединенной группы организаций по защите прав женщин, которые посчитали, что тексты песен Damso носят непристойный и сексистский характер.

    По мнению правозащитников, Damso не может быть исполнителем песни, которая должна стать объединяющей для всей страны.

    Однако федерация в своем заявлении подчеркнула, что не будет менять исполнителя гимна сборной.

    Тем не менее, спонсоры сборной Бельгии, в свою очередь, заявили, что вопрос о кандидатуре Damso, возможно, все же будет поднят и обсужден.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться