Федерацию футбола Бельгии раскритиковали за выбор исполнителя гимна сборной на ЧМ-2018. Музыканта обвиняют в сексистских текстах

Федерация футбола Бельгии не будет отказываться от решения сделать рэпера Damso исполнителем официальной песни национальной команды на .

Решение подверглось критике со стороны объединенной группы организаций по защите прав женщин, которые посчитали, что тексты песен Damso носят непристойный и сексистский характер.

По мнению правозащитников, Damso не может быть исполнителем песни, которая должна стать объединяющей для всей страны.

Однако федерация в своем заявлении подчеркнула, что не будет менять исполнителя гимна сборной.

Тем не менее, спонсоры сборной Бельгии, в свою очередь, заявили, что вопрос о кандидатуре Damso, возможно, все же будет поднят и обсужден.