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    Новосибирский мастер нарисовал эмблему ЧМ-2018 на срезе рисового зернышка

    Теги светская хроника фото ЧМ-2018

    Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин нарисовал эмблему ЧМ-2018 на срезе рисового зернышка, использовав для этого чистое золото и масляные краски.

    «Высота эмблемы – три миллиметра. Основа выполнена из золота, а раскрашена она масляными красками», – рассказал Анискин.

    По его словам, три миллиметра по меркам микроминиатюры – достаточно большой масштаб. Один грамм чистого золота для своих произведений Анискин несколько лет назад приобрел в банке. Этот объем он может использовать около 10 лет.

    Анискин также добавил, что рисовое зернышко он отправит в Музей микроминиатюры «Русский Левша» в Санкт-Петербурге, где выставлены многие его работы. Теперь он планирует выполнить и другие символы чемпионата, например, волка Забиваку на маковом зернышке.

    Фото Владимира Анискина

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