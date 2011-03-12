Новосибирский мастер нарисовал эмблему ЧМ-2018 на срезе рисового зернышка

Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин нарисовал эмблему на срезе рисового зернышка, использовав для этого чистое золото и масляные краски.

«Высота эмблемы – три миллиметра. Основа выполнена из золота, а раскрашена она масляными красками», – рассказал Анискин.

По его словам, три миллиметра по меркам микроминиатюры – достаточно большой масштаб. Один грамм чистого золота для своих произведений Анискин несколько лет назад приобрел в банке. Этот объем он может использовать около 10 лет.

Анискин также добавил, что рисовое зернышко он отправит в Музей микроминиатюры «Русский Левша» в Санкт-Петербурге, где выставлены многие его работы. Теперь он планирует выполнить и другие символы чемпионата, например, волка Забиваку на маковом зернышке.

Фото Владимира Анискина