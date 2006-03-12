Италия, Польша и Португалия претендуют на проведение финала Лиги наций в 2019 году

Финал Лиги наций с участием четырех команд могут принять Италия, Польша или Португалия.

Три страны выразили интерес к проведению в июне 2019 года финальной стадии дебютного розыгрыша турнира. Хозяин будет определен в декабре.

По общему правилу, финальная стадия Лиги наций проводится на полях одного из победителей групп лиги А.

Сборные Италии, Польши и Португалии вместе попали в группу А3, так что, если все три их заявки будут соответствовать требованиям , в декабре 2018 года Исполнительный комитет утвердит победителя этого трио в качестве хозяина финального турнира.

В финальной стадии турнира сыграют победители четырех групп лиги А. Полуфиналы пройдут 5 и 6 июня 2019 года, а матч за третье место и финал – 9 июня.

Финальный турнир пройдет на двух стадионах, вместительность которых составляет не менее 30 тысяч человек. Предпочтительно, чтобы они находились в одном городе или на расстоянии не более 150 километров друг от друга. Города финальной стадии будут утверждены в момент подачи досье.

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