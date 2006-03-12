«Мордовия» опровергла информацию о долгах перед игроками: «Все нормально, а проблемы у всех есть»

Председатель совета директоров «Мордовии» Станислав Лысов опроверг информацию о забастовке команды из-за долгов по зарплате.

Ранее региональный портал «Столица С» сообщил, что футболисты команды устроили забастовку, не поехали на контрольный матч против пензенского «Зенита» 7 марта и отказываются тренироваться до полного погашения задолженностей по зарплате.

«Есть один источник, который все это вбрасывает. Команда на тренировке, тренер сейчас позвонил и сказал, что они тренируются в полном объеме. Все нормально, а проблемы у всех есть», – сказал Лысов.

«Мордовия» после 15 туров занимает первое место в зоне «Урал-Поволжье» второго дивизиона. Саранск примет матчи ЧМ-2018.