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    Житель Эстонии, сменивший имя на «Виктор Вальдес», украл на стройках Таллина 144 европоддона более чем на 800 евро

    Теги Виктор Вальдес происшествия

    Суд Эстонии в конце февраля вынес обвинительный приговор мужчине, воровавшему европоддоны на таллинских стройках под именем известного испанского фуиболиста.

    Лейс Суве изменил данное ему при рождении имя и стал Виктором Вальдесом.

    29-летний житель Эстонии с марта по июнь 2017 года вывозил европоддоны на своем автомобиле (Citroen Berlingo) со строительных площадок.

    В общей сложности Виктор украл 144 европоддона. Ущерб превысил 800 евро.

    Преступник пошел на соглашение с прокуратурой, и Вальдеса приговорили к условному заключению сроком на один год с испытательным сроком в восемь месяцев. Мужчина будет находиться под надзором службы пробации.

    Виктор Вальдес также должен компенсировать ущерб в размере 809,18 евро. Приговор вступил в силу в среду.

    Напомним, что летом 2017 года 36-летний бывший голкипер «Барселоны» и сборной Испании Виктор Вальдес завершил карьеру.

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