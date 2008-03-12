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    Le Parisien: Кавани хочет уйти из «ПСЖ» летом

    Теги ПСЖ Эдинсон Кавани лига 1 Франция Лига чемпионов возможные трансферы Неймар

    Нападающий Эдинсон Кавани разочаровался в «ПСЖ» после вылета в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Реала», сообщает Le Parisien.

    Уругваец недоволен атмосферой в клубе и сложившейся ситуацией, в которой вокруг форварда Неймара сформировался клан бразильских игроков.

    Кроме того, Кавани недоволен, что приоритет в команде отдается именно Неймару, при этом не на условиях равного партнерства, а с особой ролью бразильца.

    Кавани раздумывает об уходе из «ПСЖ» предстоящим летом. У него есть варианты как в Англии, так и в Испании. «ПСЖ» может выручить от его продажи около 60 миллионов евро.

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