Le Parisien: Кавани хочет уйти из «ПСЖ» летом

Нападающий Эдинсон Кавани разочаровался в «ПСЖ» после вылета в 1/8 финала Лиги чемпионов от , сообщает Le Parisien.

Уругваец недоволен атмосферой в клубе и сложившейся ситуацией, в которой вокруг форварда сформировался клан бразильских игроков.

Кроме того, Кавани недоволен, что приоритет в команде отдается именно Неймару, при этом не на условиях равного партнерства, а с особой ролью бразильца.

Кавани раздумывает об уходе из предстоящим летом. У него есть варианты как в Англии, так и в Испании. может выручить от его продажи около 60 миллионов евро.