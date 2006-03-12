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    Аарон Рэмзи: «В матче с «Миланом» показали, что у «Арсенала» есть характер»

    Теги Милан Лига Европы Арсенал Аарон Рэмзи

    Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи, автор гола в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Миланом» (2:0), поделился впечатлениями от игры.

    «Мы хорошо начали, забили два гола в первом тайме и показали, что у нас есть характер.

    Играть на «Сан-Сиро» с «Миланом» нелегко, ранее (в 2012 году – прим. Sports.ru) мы проиграли здесь 0:4. Сегодня мы хорошо играли в первом тайме, здорово двигали мяч и не пропустили.

    У нас была неудачная серия. Иногда результата нет, несмотря на упорные тренировки, но мы знаем, на что способны», – сказал Рэмзи.

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