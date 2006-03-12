Росавиация с 10 марта приступит к мониторингу цен на билеты в города ЧМ-2018

Федеральное агентство воздушного транспорта объявило, что планирует следить за ценами на авиабилеты в города .

«В целях предотвращения необоснованного роста тарифов на рейсы между городами-участниками ЧМ-2018 с 10 марта Федеральное агентство воздушного транспорта приступает к ежесуточному осуществлению мониторинга стоимости перевозок пассажиров.

В соответствии с директивой Росавиации, территориальным органам агентства предписано организовать мониторинг стоимости воздушных перевозок пассажиров в аэропорты, обслуживающие гостей и участников ЧМ-2018.

Также террорганы Росавиации должны проинформировать авиакомпании и аэропорты о запрете на рост тарифов на воздушные перевозки и рост тарифов и сборов на услуги аэропортов в период проведения ЧМ-2018. Данное требование закреплено п.10 ст.15 Федерального закона от 07.06.2013№108-ФЗ.

При установлении факта необоснованного роста тарифов/сборов для принятия мер реагирования (предписания, штрафы и др.) Росавиация направит соответствующие уведомления в Федеральную антимонопольную службу, Роспотребнадзор, Ространснадзор и Генпрокуратуру России», – говорится в сообщении ведомства.