Роспотребнадзор оштрафовал отели на 2,6 млн рублей за завышение цен перед ЧМ-2018

Роспотребнадзор объявил о результатах проверок гостиниц в преддверии ЧМ-2018 в России.

«По состоянию на 5 марта 2018 года осуществлен мониторинг в отношении 7430 объектов размещения, оказывающих гостиничные услуги. В целом было выявлено 438 случаев завышения цен на гостиничное обслуживание и 94 случая отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации.

В отношении соответствующих хозяйствующих субъектов проведено 870 внеплановых проверок, по фактам выявленных противоправных действий возбуждено в общей сложности 1033 дела об административных правонарушениях. В совокупности Управлениями по субъектам РФ подано 136 исков в суд в защиту неопределенного круга потребителей, в настоящее время дела готовятся к рассмотрению.

Совокупная сумма наложенных административных штрафов составила более 2,6 миллиона рублей. Также выдано 152 предостережения.

C 19 февраля работает Всероссийская горячая линия для потребителей к ЧМ-2018, которая продолжит работу до завершения мероприятий чемпионата. Специалисты Роспотребнадзора консультируют потребителей по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой чемпионата и другим аспектам защиты прав потребителей», – говорится в сообщении ведомства.