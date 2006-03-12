Талалаев о ничьей с «Кубанью»: «Тамбов» создал больше моментов»

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев дал комментарий после ничьей с «Кубанью» (0:0) в матче .

– И «Кубань», и – команды, хорошо контролирующие мяч. Но не переосторожничали ли?

– Для меня не существует понятие контроля. Если вы говорите по поводу моего высказывания о «Барселоне»… Я сказал много лет назад, что в «Барселоне» есть шесть игроков в атаке. Но мы находим другие выходы. У каждого тренера свои ходы, и если вы проанализируете игру, то увидите какие. Мне контроль не нужен.

Мне понравилось, как моя команда действовала в первом тайме, есть что вспомнить. Вспомните хотя бы один момент у не после навесов? Ни одного. У нас передач в штрафной будет 30 с лишним. У нас было небольшое преимущество, мы создавали больше моментов. Я удовлетворен тем, что мы сделали в первом тайме.

А во втором у «Кубани» выходит Гогниев, и мы понимаем, что соперник будет прессинговать. Соответственно, мы стали выходить за счет длинных передач, но, к сожалению, не все удалось воплотить.

Что касается тактики, мне всегда интересно играть против Калешина, потому что по ходу игры меняются как схема, так и задачи. Нам не хватило нестандартных действий в атаке и голов. С точки зрения физической готовности, у меня есть состояние удовлетворения. Нас не устраивают только действия на трети поля у ворот соперника, – сказал Талалаев.

После 27 матчей «Тамбов» занимает в таблице ФНЛ 4-е место.