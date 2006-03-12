Евгений Калешин: «Думаю, «Кубань» добавит»

Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин подвел итоги матча с «Тамбовом» (0:0).

– Игру можно разделить на два тайма. В первом по какой-то причине нам не хватало динамики, и соперник доставлял нам неприятности. После перерыва, думаю, мы полностью владели инициативой, по крайней мере, наиграли на один мяч. Соперник – хороший, качественный коллектив. Боевой матч, наша команда сегодня все оставила на поле.

– пришлось стартовать матчами с двумя лидерами. Результат игр нельзя назвать удачным, но как вы оцените эти два матча с точки зрения игры?

– Наверное, это были два разных матча, соперники исповедуют абсолютно разный стиль игры. Я не думаю, что мы беззубо или плохо выглядели в Оренбурге. Команда качественно провела матч, но, к сожалению, не смогла заработать даже одно очко. Равный матч, контактный. И не будет у нас такого запредельного преимущества, наверное, ни над кем.

Вы знаете обстановку в клубе – конечно, нужна свежая кровь, и футболисты делают все, что могут. У нас достаточно ограниченный состав и, повторю, игроки оставляют все на футбольном поле в матчах и на тренировках. Думаю, что мы добавим. Когда команда вкатится в чемпионат – добавит, качество будет лучше, однозначно.

– Ни в контрольных матчах, ни в первенстве не играли пока ни Якуба, ни Гапон. Когда они смогут помочь команде?

– Денис еще находится в стадии реабилитации, проходит плановое восстановление в клинике. Женя тренируется по индивидуальной программе, потому что после того, как он несколько недель провел в общей группе, появились ухудшения в состоянии его колена, и его возвращение в строй опять пришлось отложить. Сейчас он занимается по индивидуальной программе. Точные сроки назвать пока очень сложно, потому что он не тренируется в общей группе.

После 27 матчей «Кубань» занимает в таблице ФНЛ 11-е место.