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    Владислав Игнатьев: «Атлетико» – самый сильный наш соперник в сезоне»

    Теги Локомотив премьер-лига Россия Атлетико примера Испания Лига Европы Владислав Игнатьев

    Хавбек «Локомотива» Владислав Игнатьев дал комментарии по окончании игры с «Атлетико» (0:3) в 1/8 финала Лиги Европы.

    «Мы пытались не пропустить в начале матча, потом соперник разыгрался. И мы плохо начали второй тайм – сразу же пропустили.

    Вы видели, как при потере мяча «Атлетико» здорово возвращал его себе. Так соперник забил нам второй гол.

    Понравилось, как «Атлетико» действовал в целом, как игроки соперника сразу вступали в прессинг. Они были лучше, поэтому победили. Думаю, это самый сильный наш соперник в сезоне», – сказал полузащитник.

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