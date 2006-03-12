Владислав Игнатьев: «Атлетико» – самый сильный наш соперник в сезоне»

Хавбек «Локомотива» Владислав Игнатьев дал комментарии по окончании игры с «Атлетико» (0:3) в 1/8 финала .

«Мы пытались не пропустить в начале матча, потом соперник разыгрался. И мы плохо начали второй тайм – сразу же пропустили.

Вы видели, как при потере мяча здорово возвращал его себе. Так соперник забил нам второй гол.

Понравилось, как «Атлетико» действовал в целом, как игроки соперника сразу вступали в прессинг. Они были лучше, поэтому победили. Думаю, это самый сильный наш соперник в сезоне», – сказал полузащитник.