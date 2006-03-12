Диего Симеоне: «В Москве «Атлетико» будет не так просто, как кажется»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о победе над «Локомотивом» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
– Задача еще не решена. Не так просто нам будет, как кажется. В Москве будет все иначе – поле, погода, атмосфера. Плей-офф на этой стадии может быть непредсказуемым.
– Ожидали большего от «Локомотива»?
– Соперник показал неплохую игру, несмотря на свои проблемы – ведь двое лидеров не играли. Мы этим воспользовались и показали хороший футбол.
В первом тайме мы много времени проводили на половине поля соперника, создавали давление. Были опасные контратаки у «Локо», но ничего критичного для нас. В конце концов мы справились со всеми вызовами и забили три мяча.
– Что вам показывал Гризманн перед заменой, он хотел играть подольше?
– Ничего не видел.
– Как вам игра вратаря Вернера?
– Молодой, но очень хороший вратарь. Он действует очень уверенно и вселяет уверенность в остальных игроков, как настоящий опытный голкипер. У Вернера хорошее настоящее и большое будущее. Мне нравится, что он показывает хорошее отношение. На некоторые матчи, несмотря на отсутствие в заявке, приезжал как простой болельщик, – сказал Симеоне.