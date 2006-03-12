Ведран Чорлука: «Атлетико» сегодня был лучше, но не на 3:0»

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука поделился мнением о поражении от «Атлетико» (0:3) в первом матче 1/8 финала .

«Мы сделали три большие ошибки, потому и проиграли 0:3. Ошибки Гильерме не нервировали. Мы не пропустили из-за них, к тому же, мы уверены в нем за долгие годы игры. Шанс в ответной игре в том, что будет холодно.

Конечно, тяжело было все время находиться под прессингом. Эдер играл неплохо, думаю, судья мог бы дать несколько свистков на нем. сегодня был лучше, но не на 3:0», – сказал Чорлука.