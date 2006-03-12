Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Лукас Моура: «До сих пор не понимаю, почему после моего лучшего сезона в карьере в «ПСЖ» меня переставили ставить в состав»

    Теги ПСЖ премьер-лига Англия лига 1 Франция Тоттенхэм Лукас Моура

    Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура рассказал об отношении к нему в «ПСЖ».

    «До сих пор не понимаю, почему меня вдруг перестали ставить в состав. Прошлый сезон стал для меня лучшим. Я был вторым среди бомбардиров, отдал кучу ассистов, был самым используемым игроком. И вдруг в этом сезоне перестал играть.

    К сожалению, в футболе такие вещи происходят. Я верю в бога, у него есть план на все. Я знал, что он даст мне новый шанс, в Париже или другом клубе. Конечно, я мог остаться в «ПСЖ», но я не хотел повторять первые полгода, потому что я работал не ради этого.

    Это были самые сложные полгода в моей карьере. Я усердно работал на тренировках, но никогда не играл. Ко мне относились не очень хорошо, и я даже не знаю, почему», – сказал Моура.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться