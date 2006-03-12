Лукас Моура: «До сих пор не понимаю, почему после моего лучшего сезона в карьере в «ПСЖ» меня переставили ставить в состав»

Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура рассказал об отношении к нему в .

«До сих пор не понимаю, почему меня вдруг перестали ставить в состав. Прошлый сезон стал для меня лучшим. Я был вторым среди бомбардиров, отдал кучу ассистов, был самым используемым игроком. И вдруг в этом сезоне перестал играть.

К сожалению, в футболе такие вещи происходят. Я верю в бога, у него есть план на все. Я знал, что он даст мне новый шанс, в или другом клубе. Конечно, я мог остаться в «ПСЖ», но я не хотел повторять первые полгода, потому что я работал не ради этого.

Это были самые сложные полгода в моей карьере. Я усердно работал на тренировках, но никогда не играл. Ко мне относились не очень хорошо, и я даже не знаю, почему», – сказал Моура.