Рияд Марез: «Было сложно, но я объяснился перед тренером и партнерами»

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез высказался о своем демарше после срыва перехода в «Манчестер Сити».

«Мне нужно было время, чтобы подумать. Это была сложная ситуация, но сейчас все мы – я, клуб, команда – двигаемся вперед.

Было сложно, но я объяснился перед тренером и партнерами. Все нормально это приняли, все хорошо, мы двигаемся вперед. Это осталось позади, в прошлом.

«Манчестер Сити» – хороший вариант для всех. Но теперь это в прошлом, и я вообще не хочу об этом думать. Это осталось позади, и если начать это обсуждать, получится возвращение к трансферному окну.

Сейчас я двигаюсь вперед. Обсуждать летнее трансферное окно, честно говоря, не хочется. Это вызовет новые слухи, новые разговоры. Мы далеко от летнего окна. Мои мысли и моя концентрация в «Лестере».

Нам осталось 10 матчей, 9 в чемпионате, 1 в кубке, может, получится 3 игры в кубке или две – никогда не знаешь. Только на этом и я сосредоточен.

Не думаю, что летом будут какие-то проблемы. Я не говорю, что я куда-то уйду или собираюсь уйти. Мы все обсудим с клубом. Все будет хорошо. Сейчас я игрок «Лестера», мне все нравится.

Клуб здорово разобрался в этой ситуации. Партнеры тоже меня поддержали, поэтому было легко вернуться. Мы кое-что обсудили и двигаемся вперед. Здесь нечего обсуждать», – сказал Марез в эфире Sky Sports.