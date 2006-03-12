«Милан» объявил «Наполи», что летом подпишет Рейну свободным агентом

Голкипер «Наполи» Пепе Рейна продолжит карьеру в «Милане».

О том, что стороны достигли договоренности, сообщают сразу несколько ведущих изданий Италии, в том числе Gazzetta dello Sport и Sport Mediaset.

30 июня испанский вратарь подпишет с «россонери» контракт на правах свободного агента после того, как истечет срок его договора с .

«Милан» уже объявил неаполитанцам о сделке с Рейной, как того требуют правила .

Контракт с 35-летним голкипером будет подписан на три года, а его зарплата составит 3 миллиона евро за сезон.