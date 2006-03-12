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    «Милан» объявил «Наполи», что летом подпишет Рейну свободным агентом

    Теги Милан Хосе Рейна серия А Италия возможные трансферы Наполи

    Голкипер «Наполи» Пепе Рейна продолжит карьеру в «Милане».

    О том, что стороны достигли договоренности, сообщают сразу несколько ведущих изданий Италии, в том числе Gazzetta dello Sport и Sport Mediaset.

    30 июня испанский вратарь подпишет с «россонери» контракт на правах свободного агента после того, как истечет срок его договора с «Наполи».

    «Милан» уже объявил неаполитанцам о сделке с Рейной, как того требуют правила ФИФА.

    Контракт с 35-летним голкипером будет подписан на три года, а его зарплата составит 3 миллиона евро за сезон.

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