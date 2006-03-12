Сампаоли назвал окончательный состав на товарищеские матчи с Италией и Испанией

Хорхе Сампаоли назвал фамилии 4 игроков из местного чемпионата для подготовки в составе сборной Аргентины на мартовские товарищеские матчи. Это правый защитник «Индепендьенте».Фабрисио Бустос, опорник «Бока Хуниорс» Пабло Перес, а также нападающие Лаутаро Мартинес (Расинг Авельянеда) и Кристиан Павон (Бока Хуниорс).

Окончательный состав сборной Аргентины на товарищеские матчи против Италии 23 марта и Испании 27 марта выглядит следующим образом:

вратари- Ромеро (Манчестер Юнайтед) Гусман (Тигрес УАНЛ), Кабальеро (Челси)

защитники- Отаменди (Манчестер Сити), Маскерано (Хэбэй Чайна Форчун), Рохо (Манчестер Юнайтед) Фуньес Мори (Эвертон), Фасио (Рома), Меркадо (Севилья), Тальяфико (Аякс), Бустос (Индепендьенте)

полузащитники- Билья (Милан), Банега (Севилья), Ло Чельсо и Ди Мария (оба-ПСЖ), П. Перес (Бока Хуниорс), Акунья (Спортинг Лиссабон), Сальвио (Бенфика), Паредес (Зенит), Лансини (Вест Хэм), Перотти (Рома)

нападающие- Месси (Барселона), Игуаин (Ювентус), Агуэро (Манчестер Сити), Мартинес (Расинг Авельянеда), Павон (Бока Хуниорс).