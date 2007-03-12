«Реал» включился в борьбу за Джана и может перехватить его у «Ювентуса»

включился в борьбу за полузащитника «Ливерпуля» Эмре Джана.

Срок контракта немецкого хавбека с «красными» истекает летом, после чего он на правах свободного агента может перейти в любой другой клуб.

ранее достиг неформальной договоренности с 24-летним игроком, однако несколько дней назад свое предложение сделал королевский клуб, после чего окружение футболиста попросило руководство туринцев дать им время на раздумье, сообщает Goal.com со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Сам Джан на этой неделе сообщил, что пока не подписывал контракт с каким-либо клубом.