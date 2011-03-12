Эмре Джан: «Я не подписывал контракт с каким-либо клубом. Думаю только о футболе»

Хавбек Эмре Джан, действующий контракт которого рассчитан до окончания сезона, заявил, что пока не связал себя соглашением с каким-либо клубом.

«Конечно, я должен подумать о моем футбольном будущем. Я не подписывал контракт с каким-либо другим клубом, я лишь сосредоточен на текущем сезоне.

Мы хотим закончить сезон на втором месте в премьер-лиге. Наша команда уже вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, и хотим двигаться дальше. Только на этом я сейчас сосредоточен.

Мой агент заблокировал все переговоры. Я думаю только о футболе», – сказал полузащитник.