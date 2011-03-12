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    Эмре Джан: «Я не подписывал контракт с каким-либо клубом. Думаю только о футболе»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Лига чемпионов возможные трансферы Эмре Джан

    Хавбек «Ливерпуля» Эмре Джан, действующий контракт которого рассчитан до окончания сезона, заявил, что пока не связал себя соглашением с каким-либо клубом.

    «Конечно, я должен подумать о моем футбольном будущем. Я не подписывал контракт с каким-либо другим клубом, я лишь сосредоточен на текущем сезоне.

    Мы хотим закончить сезон на втором месте в премьер-лиге. Наша команда уже вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, и хотим двигаться дальше. Только на этом я сейчас сосредоточен.

    Мой агент заблокировал все переговоры. Я думаю только о футболе», – сказал полузащитник.

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