Диего Симеоне: «Семин – очень сильный тренер. В «Локомотиве» мне нравятся близнецы»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями от предстоящего матча с «Локомотивом» в 1/8 финала .

– Семин – это очень сильный тренер. И самое главное, что он передает своим футболистам что-то такое, что ощущается в их действиях.

Он никогда не чувствует себя проигравшим. Посмотрите как они спасли матч с «Ниццей». Знаю, что они лидируют в чемпионате России. У него очень сильная и стабильная команда.

– Есть ли в футболисты, которые могли бы пригодиться ?

– Боюсь ошибиться в имени... Мне нравятся вот эти близнецы. Они играют здорово, у них очень хорошие физические данные. К тому же, один правша, другой – левша.

– Могут ли повториться беспорядки как в Бильбао?

– Давайте думать о хорошем. Мы никак не сможем повлиять на это. Есть люди, чьей задачей является обеспечение порядка. Надеюсь, они с ней справятся, – сказал Симеоне.