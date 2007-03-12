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    Диего Симеоне: «Семин – очень сильный тренер. В «Локомотиве» мне нравятся близнецы»

    Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия Атлетико Лига Европы Диего Симеоне Алексей Миранчук Антон Миранчук

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями от предстоящего матча с «Локомотивом» в 1/8 финала Лиги Европы.

    – Семин – это очень сильный тренер. И самое главное, что он передает своим футболистам что-то такое, что ощущается в их действиях.

    Он никогда не чувствует себя проигравшим. Посмотрите как они спасли матч с «Ниццей». Знаю, что они лидируют в чемпионате России. У него очень сильная и стабильная команда.

    – Есть ли в «Локомотиве» футболисты, которые могли бы пригодиться «Атлетико»?

    – Боюсь ошибиться в имени... Мне нравятся вот эти близнецы. Они играют здорово, у них очень хорошие физические данные. К тому же, один правша, другой – левша.

    – Могут ли повториться беспорядки как в Бильбао?

    – Давайте думать о хорошем. Мы никак не сможем повлиять на это. Есть люди, чьей задачей является обеспечение порядка. Надеюсь, они с ней справятся, – сказал Симеоне.

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