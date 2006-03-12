«Краснодар» и «Крылья Советов» интересуются 20-летним сенегальцем Камара из чемпионата Израиля

Полузащитник «Хаполя» из Раананы Мохамед Али Камара может продолжить карьеру в России.
По информации израильского телеканала Sport-5, в трансфере 20-летнего сенегальца заинтересованы «Краснодар» и «Крылья Советов». Скауты краснодарского клуба уже дважды посетили матчи «Хапоэля», чтобы просмотреть Камара.
Кроме того, они контактировали с руководством «Хапоэля» по поводу возможного трансфера Камара предстоящим летом.
Представители обеих российских команд могут прилететь в Израиль в начале апреля, чтобы просмотреть африканца в полуфинальном матче Кубка Израиля. Его статистику можно изучить здесь.