Игроки «Арсенала» недовольны тактикой, тренировками Венгера и продажей Санчеса

В продолжает нарастать недовольство методами работы главного тренера .

По информации ESPN, игроки лондонского клуба недовольны . Футболистов не устраивает тактика, которую выбирает тренер, его тренировками.

В не хотят видеть тренером кого-то конкретного (говорят о , Карло Анчелотти и Рафе Бенитесе), но разочарованы ситуацией с Венгером.

Многие также недовольны продажей Алексиса Санчеса прямому конкуренту – в . Игроки осознают, что ситуация с чилийцем была сложной, но недовольны фактом продажи игрока конкуренту.