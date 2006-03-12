Игроки «Арсенала» недовольны тактикой, тренировками Венгера и продажей Санчеса

В «Арсенале» продолжает нарастать недовольство методами работы главного тренера Арсена Венгера.
По информации ESPN, игроки лондонского клуба недовольны Венгером. Футболистов не устраивает тактика, которую выбирает тренер, его тренировками.
В «Арсенале» не хотят видеть тренером кого-то конкретного (говорят о Тьерри Анри, Карло Анчелотти и Рафе Бенитесе), но разочарованы ситуацией с Венгером.
Многие также недовольны продажей Алексиса Санчеса прямому конкуренту – в «Манчестер Юнайтед». Игроки осознают, что ситуация с чилийцем была сложной, но недовольны фактом продажи игрока конкуренту.