Эмре Джан: «Благодаря Клоппу болельщики поверили, что «Ливерпуль» вновь способен бороться за трофеи»

Полузащитник Эмре Джан поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды .

– Какую роль сыграл Клопп в вашем развитии как игрока?

– Очень важную, он доверял мне с самого начала. За эти годы мы немало беседовали. Клопп – великолепный тренер, и я многому у него научился. Я очень ему благодарен.

– Чувствуете ли вы, что Клопп оказывает влияние на «Ливерпуль» не только в плане игры, но и за пределами поля?

– Несомненно. Помню, когда он только приехал в «Ливерпуль», то в первом же интервью заявил: «Нам надо снова начать верить». Думаю, болельщики и город в целом его призыву вняли. Все сейчас верят, что мы можем вновь бороться за трофеи. Это очень важно.

Конечно, на это потребовалось какое-то время, но сейчас люди вновь верят в команду. Клопп работает с ней два с половиной года, и каждый футболист за это время добился прогресса, равно как и команда в целом.

– Вы как-то назвали Клоппа «сумасшедшим». Что именно вы имели в виду?

– Конечно, я говорил об этом в хорошем смысле слова. Все знают, что он доходит до безумия в технической зоне, но делает это по причине своей страсти. Тут он предельно искренен. Он хочет для своей команды лучшего. Все это я и вкладывал в эпитет «сумасшедший».

Я разговариваю со многими игроками, и все они говорят, что с большой радостью поработали бы с Клоппом из-за излучаемой им страсти, – сказал Джан.