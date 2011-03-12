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    «Ливерпуль» принял решение УЕФА по делу о расизме и похвалил своего игрока

    Теги Спартак Ливерпуль УЕФА Юношеская лига УЕФА Ливерпуль U-19 Спартак U-19 Леонид Миронов

    «Ливерпуль» выступил с заявлением по поводу решения УЕФА не наказывать игрока молодежной команды «Спартака» Леонида Миронова в деле о высказывания расистского характера в адрес футболиста английской команды Риана Брюстера.

    «Футбольный клуб «Ливерпуль» принимает результаты расследования УЕФА и признает, что решение, вынесенное сегодня, закрывает вопрос, связанный с данный делом.

    Мы бы хотели выразить наше восхищение мужеством, продемонстрированным Рианом Брюстером по ходу процесса, и похвалить его за образцовое поведение.

    Клуб очень гордится зрелостью, чувством достоинства и лидерскими качествами Риана, продемонстрированными им для того, чтобы привлечь внимание к данной ситуации. Он и в дальнейшем будет получать постоянную поддержку от нас», – говорится в заявлении «Ливерпуля».

    По итогам расследования данного дела стало известно, что инспектор выслушал показания от пяти игроков обеих команд, а также от двух должностных лиц матча, которые находились в непосредственной близости от предполагаемого инцидента. Никто из них не слышал никаких дискриминационных слов.

    После той игры игрок Брюстер рассказал главному арбитру встречи Мухаммеду Аль-Хакиму, что один из футболистов «Спартака» позволил себе высказывания расистского характера. После игры футболисты команды не стали обмениваться традиционными рукопожатиями.

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