Сандро Вагнер: «Я лучший немецкий нападающий и заслуживаю поехать на ЧМ»

Нападающий «Баварии» Сандро Вагнер заявил, что рассчитывает поехать на в составе сборной Германии.

«Я ориентируюсь только на себя. Мне все равно, как себя ведут остальные. В последние несколько лет я усердно работал и забил много голов. Один из моих конкурентов (имеется в виду – прим. Sports.ru), по всей видимости, уже собрался ехать на ЧМ, но я уверен в себе.

Я забивал во всех клубах, где выступал: и в «Дармштадте» в борьбе за выживание, и в за «Хоффенхайм», и теперь за «Баварию». Поэтому, думаю, я заслуживаю поехать на ЧМ. Я чувствую себя хорошо.

Как мне кажется, я лучший немецкий нападающий. Я говорил это тысячу раз. Это не изменится. Йоги Лев решает, я приму любой выбор. Но я настроен оптимистично», – сказал Вагнер.

Лучшие легальные букмекеры — в рейтинге Sports.ru | Betcity, 888, Зенит