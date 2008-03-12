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    Аккаунт Мареза в фейсбуке взломали, объявив о завершении карьеры

    Теги премьер-лига Англия Лестер Рияд Марез

    Аккаунт полузащитника «Лестера» Рияда Мареза в фейсбуке был взломан.

    Ранее сообщалось, что на странице Мареза в фейсбуке появился пост о завершении карьеры.

    Всего за пять часов до этого игрок опубликовал видео своего гола в ворота «Борнмута» в твиттере.

    Летом 27-летнего алжирца хотели приобрести «Рома», «Челси» и «Барселона», а в январе – «Манчестер Сити», но клубы не смогли договориться с «Лестером».

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