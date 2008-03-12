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    El Confidencial: Бэйл хочет покинуть «Реал», клуб готов продать его за 100 млн евро

    Теги Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Гарет Бэйл

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл по окончании сезона намерен сменить клуб.

    Окончательное решение валлиец принял после того, как в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:1) он вышел лишь на замену на 76-й минуте. В первой игре (3:1) Бэйл появился на поле на 68-й минуте.

    Летом агент игрока Джонатан Барнетт займется поиском нового клуба. При этом «Реал» готов отпустить Бэйла за 100 миллионов евро – за ту же сумму, за которую 5 лет назад купил его у «Тоттенхэма».

    Ранее сообщалось, что летом мадридцы сами планируют продать хавбека, на которого претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

    Контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до 2022 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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