«ПСЖ» – «Реал». Каземиро – лучший по перехватам и точности передач, Карвахаль – по выигранным единоборствам

Полузащитник «Реала» Каземиро стал лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:1) по версии InStat.
Бразилец отметился голом, стал лидером по количеству перехватов (11) и продемонстрировал лучшую точность передач (95%).
Защитник мадридского клуба Даниэль Карвахаль в этой игре стал лидером по количеству (16) и проценту (73%) выигранных единоборств. Чаще всего испанец вступал в борьбу с Анхелем Ди Марией (4 раза) и Килианом Мбаппе (3) – во всех эпизодах Карвахаль вышел победителем.
До ответного матча с парижанами защитник демонстрировал гораздо более скромные показатели в сезоне ЛЧ – 9 выигранных единоборств в среднем за игру при 53% эффективности.