«ПСЖ» – «Реал». Каземиро – лучший по перехватам и точности передач, Карвахаль – по выигранным единоборствам

Полузащитник Каземиро стал лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против (2:1) по версии InStat.

Бразилец отметился голом, стал лидером по количеству перехватов (11) и продемонстрировал лучшую точность передач (95%).

Защитник мадридского клуба в этой игре стал лидером по количеству (16) и проценту (73%) выигранных единоборств. Чаще всего испанец вступал в борьбу с Анхелем Ди Марией (4 раза) и Килианом Мбаппе (3) – во всех эпизодах Карвахаль вышел победителем.

До ответного матча с парижанами защитник демонстрировал гораздо более скромные показатели в сезоне ЛЧ – 9 выигранных единоборств в среднем за игру при 53% эффективности.