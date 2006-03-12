Рамос о победе над «ПСЖ»: «Реал» вновь обрел боевой дух»

Капитан Серхио Рамос прокомментировал победу над «ПСЖ» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 3:1).

«Очень рад за проделанную командой работу. Мы знали, что это отличный шанс, чтобы реабилитироваться в нашем любимом турнире. Мы доминировали, вновь наслаждались своим футболом и обрели боевой дух, благодаря которому получаем удовольствие от игры. Надеемся продолжить в том же духе, ведь мы еще ничего не выиграли.

Как удалось подавить ? Зидан выбрал правильную тактику, и мы здорово подготовились. Соперник много атаковал, мешал нам играть, но оставлял свободные зоны на флангах, чем мы и воспользовались. Кроме того, нас не подвела реализация.

Не сказал бы, что мы легко вышли в четвертьфинал, даже если кажется наоборот. Нам пришлось играть интенсивно, приложив при этом массу усилий. Несмотря на результат первого матча, знали, что легко не будет.

Мы хотели забить еще, а после удаления стали еще больше контролировать игру. Но мы действительно потратили много сил», – сказал Рамос.