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    baltika

    ФНЛ могут сократить до 18 клубов, ПФЛ — расширить до 6 зон

    Теги ФНЛ второй дивизион

    РФС рассматривает вопрос о реформировании ПФЛ, которая может быть расширена с пяти зон до шести.

    Предлагается разбить зону «Восток» на две группы – «Дальний Восток» и «Сибирь», включив в каждую любительские команды. При этом РФС в первые два-три года готов проявить лояльность к новичкам ПФЛ в отношении их инфраструктуры, заменив процедуру лицензирования клубов на процедуру аттестации.

    ФНЛ, в свою очередь, может сократиться до 18 клубов вместо нынешних 20, что при системе «осень – весна» позволит разгрузить календарь и, в частности, позже возобновлять сезон.

    При 18 участниках ФНЛ обмен с ПФЛ сократится с 5 до 3 клубов. При этом победителям зон второго дивизиона, возможно, придется проводить между собой либо стыковые матчи, либо «пульку» среди тех, кто подтвердит намерение идти на повышение.

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