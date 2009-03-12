Роман Асхабадзе: «Спартак» хотел подписать Мане и Салаха. Они отказались ехать в Россию»

Бывший генеральный директор Роман Асхабадзе рассказал, что в свое время в клубе могли оказаться звездные игроки Садьо Мане и Мохамед Салах.

«Много было игроков, которых в свое время хотели купить. Могу сказать, что была задача купить .

Мы уже договорились с клубом об условиях трансфера, но Мане сказал честно, что хочет играть в Англии, и в Россию он ехать не хотел.

Также «Спартак» хотел арендовать Мохамеда Салаха, но тогда тоже не вышло. Он тоже не хотел ехать в Россию. Именно вот этих двух футболистов я хотел привезти в «Спартак», – сказал Асхабадзе.