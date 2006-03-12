Игорь Акинфеев: «Никогда не думал стать тренером»

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев ответил на вопросы болельщиков.

– Собираетесь ли стать тренером? Может быть, в скором времени?

– Об этом я никогда не думаю. Когда ты действующий футболист, ты должен заниматься своей работой на данный момент.

Что будет после – будет после. О тренерской работе я всегда говорил: «Нет, наверное». Здесь, думаю, зарекаться никто не будет. В том числе и я. Всему свое время.

– Как на вас влияет рев трибун?

– Никак не влияет. Если в начале карьеры, когда ты молод, это могло сбивать и переполняли эмоции, сейчас даже 70 или 100 тысяч не собьют.

Это колоссальная радость. Приятно играть при переполненных трибунах. Пусть все эти 70 тысяч будут болеть против тебя, эмоции будут зашкаливать, и игра никак не изменится от этого.

– Где вы видите себя через пять лет?

– Если честно, через пять лет хотел бы еще играть и видеть себя в воротах. Насколько это будет уместно и правильно, покажет только время. Пока вперед не смотрю.

– Какой тренер запомнился больше всего и почему?

– Мне запоминаются все мои тренеры, потому что без их поддержки, помощи и наставлений не было бы и того Акинфеева и всех остальных… Поэтому, начиная с детского тренера и заканчивая нынешним, я всегда говорю им только «спасибо».

Никогда никого не осуждаю, не говорю: «этот плохой» или «тот хороший». Для меня все внесли большую лепту, – сказал Акинфеев.