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    Президент «ПСЖ» хочет летом пригласить Зидана

    Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция примера Испания Лига чемпионов возможные трансферы Зинедин Зидан Унаи Эмери Нассер Аль-Хелайфи

    Руководство «ПСЖ» хочет видеть главным тренером команды Зинедина Зидана, возглавляющего «Реал».

    Будущее нынешнего тренера парижан Унаи Эмери может оказаться под вопросом, если команда не пройдет мадридский клуб в 1/8 финала Лиги чемпионов (первый матч закончился со счетом 1:3) и не дойдет до финала турнира.

    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи предпримет все возможное, чтобы пригласить Зидана летом, если будут хоть какие-то шансы на его уход из «Реала».

    Ответный матч «ПСЖ» – «Реал» пройдет сегодня, 6 марта, и начнется в 22.45 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этой игры.

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