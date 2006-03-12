Президент «ПСЖ» хочет летом пригласить Зидана

Руководство «ПСЖ» хочет видеть главным тренером команды Зинедина Зидана, возглавляющего «Реал».

Будущее нынешнего тренера парижан Унаи Эмери может оказаться под вопросом, если команда не пройдет мадридский клуб в 1/8 финала Лиги чемпионов (первый матч закончился со счетом 1:3) и не дойдет до финала турнира.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи предпримет все возможное, чтобы пригласить Зидана летом, если будут хоть какие-то шансы на его уход из «Реала».

Ответный матч «ПСЖ» – «Реал» пройдет сегодня, 6 марта, и начнется в 22.45 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этой игры.