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    Алексей Сорокин: «Церемония открытия ЧМ-2018 будет не классической»

    Теги ФИФА ЧМ-2018 Алексей Сорокин

    Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин высказался о церемонии открытия ЧМ-2018.

    «Готовы общие параметры и концепция церемонии открытия, мы уже презентовали их Международной федерации футбола (ФИФА). Деталей мы сейчас не раскроем, но работа над ними уже идет.

    Это не будет классическая церемония, которую мы видели в ЮАР, Бразилии или в Санкт-Петербурге на Кубке конфедераций. В контексте чемпионата мира формат церемонии открытия в Москве претерпит изменения, все будет достойно и на уровне.

    Основная задача церемонии – создать настроение болельщиков перед матчем открытия. Придать торжественность и развлекательный характер», – сказал Сорокин.

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