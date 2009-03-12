Алексей Сорокин: «Церемония открытия ЧМ-2018 будет не классической»

Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин высказался о церемонии открытия .

«Готовы общие параметры и концепция церемонии открытия, мы уже презентовали их Международной федерации футбола ( ). Деталей мы сейчас не раскроем, но работа над ними уже идет.

Это не будет классическая церемония, которую мы видели в ЮАР, Бразилии или в Санкт-Петербурге на Кубке конфедераций. В контексте чемпионата мира формат церемонии открытия в Москве претерпит изменения, все будет достойно и на уровне.

Основная задача церемонии – создать настроение болельщиков перед матчем открытия. Придать торжественность и развлекательный характер», – сказал Сорокин.