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    Павел Колобков: «Наследие ЧМ-2018 – 600 объектов, в том числе спортивной, транспортной, гостиничной и медицинской инфраструктуры»

    Теги ФИФА ЧМ-2018 Павел Колобков Министерство спорта России стадионы

    Министр спорта России Павел Колобков рассказал о роли ЧМ-2018.

    «Главная задача Минспорта на текущем этапе – завершить все строительство в срок и в соответствии с требованиями ФИФА, а также обеспечить передачу объектов оргкомитету «Россия-2018» для проведения матчей чемпионата.

    Наследие чемпионата составит 600 объектов, в том числе спортивной, транспортной, гостиничной и медицинской инфраструктуры.

    При этом 96 тренировочных площадок станут материально-технической базой для 50 детско-юношеских спортивных школ, а стадионы должны стать центрами развития футбола», – сказал Колобков.

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