Павел Колобков: «Наследие ЧМ-2018 – 600 объектов, в том числе спортивной, транспортной, гостиничной и медицинской инфраструктуры»

Министр спорта России Павел Колобков рассказал о роли ЧМ-2018.
«Главная задача Минспорта на текущем этапе – завершить все строительство в срок и в соответствии с требованиями ФИФА, а также обеспечить передачу объектов оргкомитету «Россия-2018» для проведения матчей чемпионата.
Наследие чемпионата составит 600 объектов, в том числе спортивной, транспортной, гостиничной и медицинской инфраструктуры.
При этом 96 тренировочных площадок станут материально-технической базой для 50 детско-юношеских спортивных школ, а стадионы должны стать центрами развития футбола», – сказал Колобков.