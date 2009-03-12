Матч «Локомотива» и «Атлетико» обслужат датчане, игру ЦСКА и «Лиона» – испанцы, «Зенита» и «Лейпцига» – румыны

УЕФА назначил судей на матчи российских команд в 1/8 финала .

Игру «Атлетико» и «Локомотива» рассудят датские арбитры. Главным судьей встречи назначен Якоб Келет. Его ассистентами будут , Хейне Соренсен, Микаэль Тюкгор и Йенс Мое. Четвертый судья – Кристиан Бриксен.

На матч – «Лион» назначены испанцы во главе с Антонио Матеу Лаосом. Помогать Лаосу будут лайнсмены Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар, дополнительные ассистенты – Карлос дель Серро и Алехандро Эрнандес, резервный арбитр – Теодоро Собрино.

Румынские арбитры во главе с Овидиу Хацеганом будут работать на игре с «РБ Лейпцигом» в гостях. Помогать ему будут Октавиан Шовре, Себастьян Георге, Иштван Ковач и Себастьян Колцеску. Резервный судья – Раду Гингуляк.

Все три матча пройдут в четверг, 8 марта.

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