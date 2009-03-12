Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Матч «Локомотива» и «Атлетико» обслужат датчане, игру ЦСКА и «Лиона» – испанцы, «Зенита» и «Лейпцига» – румыны

    Теги ЦСКА Локомотив Зенит Лион Атлетико Лига Европы УЕФА судьи Антонио Мигель Матеу Лаос Иштван Ковач судья Октавиан Шовре Якоб Келет Хейне Соренсен Себастьян Георге Овидиу Хацеган Пау Себриан Девис Карлос дель Серро Гранде РБ Лейпциг Роберто Диас Перес дель Паломар Теодоро Собрино Маган Йенс Мое Алехандро Эрнандес Ларс Хуммельгор Кристиан Бриксен

    УЕФА назначил судей на матчи российских команд в 1/8 финала Лиги Европы.

    Игру «Атлетико» и «Локомотива» рассудят датские арбитры. Главным судьей встречи назначен Якоб Келет. Его ассистентами будут Ларс Хуммельгор, Хейне Соренсен, Микаэль Тюкгор и Йенс Мое. Четвертый судья – Кристиан Бриксен.

    На матч ЦСКА – «Лион» назначены испанцы во главе с Антонио Матеу Лаосом. Помогать Лаосу будут лайнсмены Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар, дополнительные ассистенты – Карлос дель Серро и Алехандро Эрнандес, резервный арбитр – Теодоро Собрино.

    Румынские арбитры во главе с Овидиу Хацеганом будут работать на игре «Зенита» с «РБ Лейпцигом» в гостях. Помогать ему будут Октавиан Шовре, Себастьян Георге, Иштван Ковач и Себастьян Колцеску. Резервный судья – Раду Гингуляк.

    Все три матча пройдут в четверг, 8 марта.

    Рейтинг зарубежных букмекеров от Sports.ru: Pinnacle, Бетмастер, SBObet

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться