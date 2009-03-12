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    «Зенит» на год лишил троих болельщиков права посещения матчей после игры с «Амкаром»

    Теги Зенит Амкар премьер-лига Россия происшествия болельщики Артур Нигматуллин Крестовский

    Пресс-служба «Зенита» сообщила о наказаниях для фанатов, устроивших беспорядки на матче 21-го тура премьер-лиги с «Амкаром» (0:0).

    Ранее стало известно, что болельщик, бросивший стробоскоп в голкипера пермяков Артура Нигматуллина, оштрафован на 15 тысяч рублей и лишен права посещения игр.

    «По итогам встречи с «Амкаром» служба безопасности клуба задержала четверых болельщиков за нарушение правил поведения зрителей на стадионе, в частности – использование пиротехнических изделий и бросание на поле посторонних предметов.

    В числе задержанных оказался гражданин 1987 года рождения, который бросил зажженный стробоскоп на прилегающую к полю территорию, что повлекло приостановку матча.

    В отношении данного зрителя и еще двоих задержанных вынесено судебное решение о запрете посещения официальных спортивных соревнований сроком на один год, а также на них наложены крупные денежные штрафы.

    Судебное решение в отношении четвертого задержанного будет вынесено в ближайшее время. Все правонарушители будут внесены футбольным клубом «Зенит» в список лиц, которым нежелательно посещать матчи с участием сине-бело-голубых.

    Кроме того, если «Зенит» будет оштрафован по итогам матча с «Амкаром», клуб примет меры для возмещения материального ущерба путем выставления регрессионных исков к этим правонарушителям.

    Сине-бело-голубые просят болельщиков соблюдать правила посещения матчей и бережно относиться к стадиону «Санкт-Петербург», – говорится в заявлении клуба.

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