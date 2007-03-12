Болельщик «Зенита», бросивший стробоскоп в Нигматуллина, оштрафован на 15 тысяч рублей и лишен права посещения матчей

Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин рассказал о нарушениях во время матчей 21-го тура.

«Только на трех матчах были замечены нарушения: «Локомотив» – «Спартак», – «Амкар» и «Арсенал» – «Ахмат».

На матче «Зенита» произошло два опасных события – стробоскоп, брошенный на поле, и два града монет во вратаря .

Человек, который бросил стробоскоп, задержан, он получил штраф в размере 15 тысяч рублей и лишен права посещения спортивных соревнований, это болельщик . Еще четыре человека были задержаны за разные нарушения, в том числе и за бросание монет.

Скандирование болельщиков «Зенита» в адрес не было отмечено делегатом матча. Если этот факт имел место, то он обязательно будет рассмотрен.

По баннеру – Геркус его запретил, но де-юре он не мог этого делать. Если баннер согласован организатором соревнований, то никто этого отменить не может.

Это было сделано в ответ на запрет . На баннере «Спартака» была надпись «Время наступать и побеждать». Мы обсудим этот момент на нашем собрании, впредь такого не должно повториться», – сказал Мейтин.