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    Болельщик «Зенита», бросивший стробоскоп в Нигматуллина, оштрафован на 15 тысяч рублей и лишен права посещения матчей

    Теги Спартак Локомотив Зенит Амкар премьер-лига Россия РФПЛ происшествия Ахмат Арсенал Тула Александр Мейтин Аарон Оланаре

    Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин рассказал о нарушениях во время матчей 21-го тура.

    «Только на трех матчах были замечены нарушения: «Локомотив» – «Спартак», «Зенит» – «Амкар» и «Арсенал» – «Ахмат». 

    На матче «Зенита» произошло два опасных события – стробоскоп, брошенный на поле, и два града монет во вратаря «Амкара».

    Человек, который бросил стробоскоп, задержан, он получил штраф в размере 15 тысяч рублей и лишен права посещения спортивных соревнований, это болельщик «Зенита». Еще четыре человека были задержаны за разные нарушения, в том числе и за бросание монет.

    Скандирование болельщиков «Зенита» в адрес Аарона Оланаре не было отмечено делегатом матча. Если этот факт имел место, то он обязательно будет рассмотрен.

    По баннеру «Спартака» – Геркус его запретил, но де-юре он не мог этого делать. Если баннер согласован организатором соревнований, то никто этого отменить не может.

    Это было сделано в ответ на запрет «Спартака». На баннере «Спартака» была надпись «Время наступать и побеждать». Мы обсудим этот момент на нашем собрании, впредь такого не должно повториться», – сказал Мейтин.

     

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