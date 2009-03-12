Сергей Прядкин: «Были опасения, что болельщики «Спартака» сожгут 50-100 кресел, но в итоге сожгли только одно»

Глава РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о поведении болельщиков на матче с «Локомотивом» (0:0).

«У меня с Александром Мейтиным (директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ – прим. Sports.ru) были опасения, что болельщики сожгут 50-100 кресел.

Когда я уходил со стадиона и увидел вереницу пожарных машин, я испугался. Однако вчера президент Илья Геркус сообщил мне, что в итоге было сожжено всего одно кресло.

Файер-шоу болельщиков ? Оказывается, у кого-то из лидеров фан-движения был день рождения. Для поздравления болельщики выбрали арену», – сказал Прядкин.

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