Сергей Прядкин: «Были опасения, что болельщики «Спартака» сожгут 50-100 кресел, но в итоге сожгли только одно»

Глава РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о поведении болельщиков «Спартака» на матче с «Локомотивом» (0:0).
«У меня с Александром Мейтиным (директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ – прим. Sports.ru) были опасения, что болельщики «Спартака» сожгут 50-100 кресел.
Когда я уходил со стадиона и увидел вереницу пожарных машин, я испугался. Однако вчера президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил мне, что в итоге было сожжено всего одно кресло.
Файер-шоу болельщиков «Локомотива»? Оказывается, у кого-то из лидеров фан-движения «Локомотива» был день рождения. Для поздравления болельщики выбрали арену», – сказал Прядкин.
Рейтинг зарубежных букмекеров от Sports.ru: Ladbrokes, Unibet