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    Сергей Прядкин: «Были опасения, что болельщики «Спартака» сожгут 50-100 кресел, но в итоге сожгли только одно»

    Теги Спартак Локомотив Сергей Прядкин стадион Локомотив премьер-лига Россия РФПЛ болельщики Александр Мейтин Илья Геркус

    Глава РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о поведении болельщиков «Спартака» на матче с «Локомотивом» (0:0).

    «У меня с Александром Мейтиным (директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ – прим. Sports.ru) были опасения, что болельщики «Спартака» сожгут 50-100 кресел.

    Когда я уходил со стадиона и увидел вереницу пожарных машин, я испугался. Однако вчера президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил мне, что в итоге было сожжено всего одно кресло.

    Файер-шоу болельщиков «Локомотива»? Оказывается, у кого-то из лидеров фан-движения «Локомотива» был день рождения. Для поздравления болельщики выбрали арену», – сказал Прядкин.

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