Давид Луиз пропустит месяц из-за травмы

Защитник «Челси» Давид Луиз вновь получил травму.
У игрока сразу два повреждения – колена и голеностопа. Бразилец пропустит ближайший месяц.
По прогнозам, 30-летний футболист вернется к тренировкам перед матчем с «Вест Хэмом», который пройдет 8 апреля.
Луиз с декабря 2016 года испытывает проблемы с коленом. Он несколько раз летал на осмотр к специалисту в Барселону, но безрезультатно.
Бразилец в последний раз выходил на поле 5 февраля – в матче АПЛ против «Уотфорда» (1:4).
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