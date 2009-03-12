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    Давид Луиз пропустит месяц из-за травмы

    Теги Челси Давид Луиз премьер-лига Англия травмы

    Защитник «Челси» Давид Луиз вновь получил травму.

    У игрока сразу два повреждения – колена и голеностопа. Бразилец пропустит ближайший месяц.

    По прогнозам, 30-летний футболист вернется к тренировкам перед матчем с «Вест Хэмом», который пройдет 8 апреля.

    Луиз с декабря 2016 года испытывает проблемы с коленом. Он несколько раз летал на осмотр к специалисту в Барселону, но безрезультатно.

    Бразилец в последний раз выходил на поле 5 февраля – в матче АПЛ против «Уотфорда» (1:4).

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