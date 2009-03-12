Игорь Лебеденко: «Капитаном «Факела» меня назначил тренер. Сделал это по возрасту»

Полузащитник Игорь Лебеденко поделился впечатлениями от дебюта в составе в матче со «Спартаком-2» (0:0).

«Тренер [Павел Гусев] назначил меня капитаном по возрасту, это его решение. Партнеры приняли меня нормально, все хорошо общаются.

«Факел» – хорошая команда, а с финансами проблемы есть не только здесь, поэтому не стал бы уповать на это. Сейчас предпримем максимум усилий, чтобы остаться в

Получился нормальный дебют, хорошо, что мы не проиграли, в данной ситуации для нас каждое очко в копилку. Игра равная, хотя у и был убойный момент.

Нам, конечно, непривычно выступать в таких холодных условиях, ведь мы тренируемся в манеже, а тут холодный воздух, поэтому мы подсели.

Мороз? Мы всегда так играли, тут ничего не сделаешь. Когда играли по системе «весна-осень» большой разницы не было, ведь начинали играть примерно в это же время», – сказал Лебеденко.

Букмекеры с мировой репутацией — в рейтинге зарубежных контор от Sports.ru