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    Игорь Лебеденко: «Капитаном «Факела» меня назначил тренер. Сделал это по возрасту»

    Теги Игорь Лебеденко ФНЛ Факел Павел Гусев Спартак-2

    Полузащитник Игорь Лебеденко поделился впечатлениями от дебюта в составе «Факела» в матче со «Спартаком-2» (0:0).

    «Тренер [Павел Гусев] назначил меня капитаном по возрасту, это его решение. Партнеры приняли меня нормально, все хорошо общаются.

    «Факел» – хорошая команда, а с финансами проблемы есть не только здесь, поэтому не стал бы уповать на это. Сейчас предпримем максимум усилий, чтобы остаться в ФНЛ

    Получился нормальный дебют, хорошо, что мы не проиграли, в данной ситуации для нас каждое очко в копилку. Игра равная, хотя у «Спартака» и был убойный момент.

    Нам, конечно, непривычно выступать в таких холодных условиях, ведь мы тренируемся в манеже, а тут холодный воздух, поэтому мы подсели.

    Мороз? Мы всегда так играли, тут ничего не сделаешь. Когда играли по системе «весна-осень» большой разницы не было, ведь начинали играть примерно в это же время», – сказал Лебеденко.

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