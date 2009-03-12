Венгер не намерен уходить из «Арсенала» этим летом

Главный тренер Арсен Венгер не намерен покидать свой пост.

По информации The Times, француз считает себя лучшей кандидатурой на пост тренера лондонского клуба и не хочет уходить в отставку летом. Об этом он заявил своему тренерскому штабу.

68-летний специалист лишился поддержки почти всех ключевых членов совета директоров «Арсенала», но рассчитывает, что сын основного акционера клуба Стэна Кронке Джош передаст бизнесмену положительный отзыв о нем.

Венгер рассчитывает доработать до конца свой контракт. Его срок истекает летом 2019 года.