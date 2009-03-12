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    Венгер не намерен уходить из «Арсенала» этим летом

    Теги Арсен Венгер премьер-лига Англия Арсенал Стэн Кронке

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не намерен покидать свой пост.

    По информации The Times, француз считает себя лучшей кандидатурой на пост тренера лондонского клуба и не хочет уходить в отставку летом. Об этом он заявил своему тренерскому штабу.

    68-летний специалист лишился поддержки почти всех ключевых членов совета директоров «Арсенала», но рассчитывает, что сын основного акционера клуба Стэна Кронке Джош передаст бизнесмену положительный отзыв о нем.

    Венгер рассчитывает доработать до конца свой контракт. Его срок истекает летом 2019 года.

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