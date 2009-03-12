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    Клубы чемпионшипа просят изучить связь «Вулверхэмптона» с агентом Мендешем на соответствие регламенту

    Теги Вулверхэмптон Жорже Мендеш Д2 Англия Футбольная ассоциация Англии Нуну Эшпириту Санту агенты

    Сразу несколько клубов чемпионшипа обратились с письмом в Футбольную лигу Англии и Футбольную ассоциацию с просьбой изучить связь «Вулверхэмптона» с агентом Жорже Мендешем на соответствие регламенту.

    У португальца нет официальной должности в клубе, но больше половины игроков команды – клиенты его фирмы Gestifute, в том числе и тренер команды Нуну Эшпириту Санту.

    При этом, по регламенту FA, запрещены какие-либо договоры с третьими лицами, которые могут влиять на политику клуба. «Вулверхэмптон» ранее сообщал, что Мендеш является советником китайских владельцев клуба и не вовлекается в обсуждение политики.

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