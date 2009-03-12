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    Аарон Оланаре: «Ушел в «Амкар» из ЦСКА, чтобы иметь возможность регулярно играть»

    Теги ЦСКА Амкар премьер-лига Россия Аарон Оланаре

    Нападающий Аарон Оланаре объяснил свой переход из ЦСКА в «Амкар» на правах аренды и поделился впечатлениями от игры с «Зенитом».

    «Здорово себя чувствую от того, что выхожу в стартовом составе новой команды. 77 минут на поле придадут мне уверенности. Для меня это был хороший матч.

    С «Зенитом» всегда сложно играть, и этот матч не был исключением. Ничья – неплохой результат, учитывая уровень соперника. 

    Возможность играть регулярно была одной из основных причин, по которым я ушел из ЦСКА в аренду в «Амкар». Я поклялся усердно трудиться в своем новом клубе, чтобы оправдать вложение команды, а также заработать вызов в сборную Нигерии», – сказал Оланаре.

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