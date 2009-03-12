Аарон Оланаре: «Ушел в «Амкар» из ЦСКА, чтобы иметь возможность регулярно играть»

Нападающий Аарон Оланаре объяснил свой переход из ЦСКА в «Амкар» на правах аренды и поделился впечатлениями от игры с .

«Здорово себя чувствую от того, что выхожу в стартовом составе новой команды. 77 минут на поле придадут мне уверенности. Для меня это был хороший матч.

С «Зенитом» всегда сложно играть, и этот матч не был исключением. Ничья – неплохой результат, учитывая уровень соперника.

Возможность играть регулярно была одной из основных причин, по которым я ушел из в аренду в . Я поклялся усердно трудиться в своем новом клубе, чтобы оправдать вложение команды, а также заработать вызов в сборную Нигерии», – сказал Оланаре.