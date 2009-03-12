200 англоговорящих консультантов будут дежурить в московском метро во время ЧМ-2018

Первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов заявил, что во время проведения на станциях столичной подземки будут дежурить около 100 сотрудников метро и более 100 волонтеров, владеющих английским языком.

Они объяснят болельщикам и иностранным туристам, как доехать до нужной станции и добраться до стадиона, а также помогут выбрать маршрут до основных достопримечательностей города.

«Сотрудники будут находиться на станциях метро внутри Кольцевой линии, а также на станциях, расположенных неподалеку от стадионов — «Спортивной» (возле «Лужников») и «Спартаке» (возле стадиона «Спартак»). А волонтеры будут дежурить в специально отведенных пятиметровых зонах возле стоек.

Такие зоны мы обустроим на 14 центральных и привокзальных станциях, станциях возле стадионов», — сказал Латыпов.

Ранее стало известно, что в рамках подготовки к ЧМ-2018 английскому языку обучают также кассиров московского метро. После прохождения курсов они должны уметь объяснить иностранным туристам, какие билеты есть в ассортименте, как пополнить транспортную карту, и помогут сориентироваться в московском метро.