В городах ЧМ-2018 появятся приюты для собак

Председатель оргкомитета «Россия-2018» в преддверии чемпионата мира выступил против жестокого обращения с животными.

«Мы занимаем четкую и понятную позицию. Призываем регионы использовать только гуманные меры для контроля популяции бездомных животных и создавать пункты передержки и приюты. Работа в этом направлении уже началась.

Никакой утилизации ни в коем случае не будет. Наша общая линия — гуманное обращение с животными», – сказал Сорокин.

Комментарий председателя думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

«Правительство рекомендовало губернаторам построить временные приюты-передержки и регулировать численность бездомных животных гуманными методами. Ряд регионов уже к этому прислушались. На прошедшей неделе мы пригласили замминистра спорта Павла Новикова, представителей оргкомитета ЧМ по футболу, Минприроды и Минсельхоза и потребовали, чтобы были приняты дополнительные меры в отношении бездомных животных. Насколько мне известно, сейчас Минспорта и оргкомитет ЧМ передают в регионы типовые проекты приютов, которые должны быть оперативно построены к началу ЧМ.

Дальше [по окончании турнира] наряду со спортивными объектами и дорогами они будут работать на благо этих регионов [в рамках программы наследия]», — сказал Бурматов.

Сообщается, что помимо Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга приюты уже построены в Калининграде и Саранске. В остальных семи городах подобные пункты передержки появятся в ближайшее время.