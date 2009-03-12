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    В городах ЧМ-2018 появятся приюты для собак

    Теги ЧМ-2018 Алексей Сорокин

    Председатель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин в преддверии чемпионата мира выступил против жестокого обращения с животными.

    «Мы занимаем четкую и понятную позицию. Призываем регионы использовать только гуманные меры для контроля популяции бездомных животных и создавать пункты передержки и приюты. Работа в этом направлении уже началась.

    Никакой утилизации ни в коем случае не будет. Наша общая линия — гуманное обращение с животными», – сказал Сорокин.

    Комментарий председателя думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

    «Правительство рекомендовало губернаторам построить временные приюты-передержки и регулировать численность бездомных животных гуманными методами. Ряд регионов уже к этому прислушались. На прошедшей неделе мы пригласили замминистра спорта Павла Новикова, представителей оргкомитета ЧМ по футболу, Минприроды и Минсельхоза и потребовали, чтобы были приняты дополнительные меры в отношении бездомных животных. Насколько мне известно, сейчас Минспорта и оргкомитет ЧМ передают в регионы типовые проекты приютов, которые должны быть оперативно построены к началу ЧМ.

    Дальше [по окончании турнира] наряду со спортивными объектами и дорогами они будут работать на благо этих регионов [в рамках программы наследия]», — сказал Бурматов.

    Сообщается, что помимо Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга приюты уже построены в Калининграде и Саранске. В остальных семи городах подобные пункты передержки появятся в ближайшее время.

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