Андрей Будогосский: «Судья не мог вмешаться в спорный эпизод матча «Арсенал» – «Ахмат»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал эпизод из матча РФПЛ «Арсенал» – (1:0).

– Грозненцы не дождались проявления фэйр-плей и пропустили гол. Все ли по правилам?

– Не может быть никаких вопросов к арбитру Безбородову. Судья не имеет права вмешиваться в подобные ситуации и рекомендовать игрокам выбить мяч или предпринять иные шаги для остановки игры.

Фэйр-плей – компетенция команд, которые в такой ситуации могут выбить мяч за пределы поля, – сказал Будогосский.