Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Андрей Будогосский: «Судья не мог вмешаться в спорный эпизод матча «Арсенал» – «Ахмат»

    Теги премьер-лига Россия судьи Ахмат Арсенал Тула Владислав Безбородов Андрей Будогосский

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал эпизод из матча РФПЛ «Арсенал» – «Ахмат» (1:0).

    – Грозненцы не дождались проявления фэйр-плей и пропустили гол. Все ли по правилам?

    – Не может быть никаких вопросов к арбитру Безбородову. Судья не имеет права вмешиваться в подобные ситуации и рекомендовать игрокам выбить мяч или предпринять иные шаги для остановки игры.

    Фэйр-плей – компетенция команд, которые в такой ситуации могут выбить мяч за пределы поля, – сказал Будогосский.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться