«Краснодар» пообещал фанатам «Ростова» бесплатный вход на следующий матч

после победы над «Ростовом» (3:1) в домашнем матче РФПЛ предложил болельщикам дончан бесплатно посетить стадион в следующей игре между клубами.

«Отметим цивилизованное поведение поклонников ФК и сообщаем, что на следующем матче «Ростова» в Краснодаре вход на сектор для фанатов из Ростова-на-Дону будет бесплатным!» — говорится в сообщении в официальном твиттере «Краснодара».

В субботу на матче присутствовало более трех тысяч болельщиков «Ростова». Всего за южным дерби наблюдали 31 388 зрителей.