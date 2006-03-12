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    «Краснодар» пообещал фанатам «Ростова» бесплатный вход на следующий матч

    Теги Ростов премьер-лига Россия болельщики Краснодар стадион Краснодар

    «Краснодар» после победы над «Ростовом» (3:1) в домашнем матче РФПЛ предложил болельщикам дончан бесплатно посетить стадион в следующей игре между клубами.

    «Отметим цивилизованное поведение поклонников ФК «Ростов» и сообщаем, что на следующем матче «Ростова» в Краснодаре вход на сектор для фанатов из Ростова-на-Дону будет бесплатным!» — говорится в сообщении в официальном твиттере «Краснодара».

    В субботу на матче присутствовало более трех тысяч болельщиков «Ростова». Всего за южным дерби наблюдали 31 388 зрителей.

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