Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Андрей Бутенко: «Если в протоколе есть запись об удалении Зайцева, оснований для протеста у «Зенита» нет»

    Теги Зенит Амкар премьер-лига Россия КДК РФС Николай Зайцев Андрей Бутенко

    Член судейско-инспекторского комитета РФС Андрей Бутенко поделился мнением о решении «Зенита» подать протест на судейство в матче 21-го тура чемпионата России с «Амкаром» (0:0).

    «Если в протоколе есть запись об удалении Зайцева, то оснований для протеста у «Зенита» нет. Если бы Зайцев остался на поле и принял участие в игре, тогда были бы основания для подачи. А так как показаны две желтые карточки, это автоматическое удаление.

    Игрок не вернулся на поле. Да, судья обязан предпринять все сигналы или жесты, которые соответствуют регламенту игры. Но здесь самое главное, что игрок уже отсутствовал на поле и не вернулся.

    Почему тогда принят протест? КДК обязан его рассмотреть, будет заседание. Но с такими производными этот протест вряд ли будет принят. Такого прецедента еще не было», — сказал Бутенко.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться