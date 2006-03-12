Андрей Бутенко: «Если в протоколе есть запись об удалении Зайцева, оснований для протеста у «Зенита» нет»

Член судейско-инспекторского комитета РФС Андрей Бутенко поделился мнением о решении подать протест на судейство в матче 21-го тура чемпионата России с (0:0).

«Если в протоколе есть запись об удалении Зайцева, то оснований для протеста у «Зенита» нет. Если бы Зайцев остался на поле и принял участие в игре, тогда были бы основания для подачи. А так как показаны две желтые карточки, это автоматическое удаление.

Игрок не вернулся на поле. Да, судья обязан предпринять все сигналы или жесты, которые соответствуют регламенту игры. Но здесь самое главное, что игрок уже отсутствовал на поле и не вернулся.

Почему тогда принят протест? КДК обязан его рассмотреть, будет заседание. Но с такими производными этот протест вряд ли будет принят. Такого прецедента еще не было», — сказал Бутенко.